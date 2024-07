ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ರೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ನಮ್ರತಾ I identify as a danger. My pronouns are try/me. ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.