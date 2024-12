Bride to Be ಮೇಘನಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಸೀತಾ ರಾಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್

ಸೀತಾ ರಾಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮೇಘನಾ ಶಂಕರಪ್ಪ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.



ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಷ್ಣ Meghu’s bachelorette. ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ ಮೇಘನಾ. ನೀನು ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. so so happy for you . ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.