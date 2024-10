ಕೃಷ್ಣಾ-ಮಿಲನಾ ಬಳಿಕ ಕವಿತಾ-ಚಂದನ್.... ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರೋ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳು ಇದೀಗ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಸನ್ ಶೈನ್ (Our hearts are fuller than we ever imagined.” Our little Sunshine) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ನಿಂತಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.