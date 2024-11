ಯಾವ ದೇಶದ ಯುವರಾಣಿ ಇವಳು…. ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೋಡಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ !

ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಇಶಿತಾ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಶಿತಾ Look @ me , not the caption! ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನ್ನು ಜನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸುಂದರಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ.