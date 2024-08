ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಸೀರಿಯಲ್ ವಿಲನ್ ಅಮಿತ್ ರಾವ್, ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಅಣ್ಣನಾ?

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ಅಮಿತ್ ರಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹಾರಿದಾಡ್ತಿದೆ ಇದು ನಿಜಾನ?



ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಅಮಿತ್ ಗೆ ನೀವು ಸೋನಲ್ ಅಣ್ಣನೇ? ಸೋನಲ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ನೀವಾ? ಅದಿಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ರಾವ್ ಸೋನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ (sonal is like my family) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.