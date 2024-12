ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸಿಹಿನ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ….

ಸೀತಾ ರಾಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಸಿಹಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ರಿತು ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ How much are you guys missing this cute face. Sihi S capital ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಫೋಟೊ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ.