ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲವ್ವು, ಡೇಟಿಂಗ್… ಭೂಮಿಕಾ-ಗೌತಮ್ ರೀತಿಯೇ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ?

ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಈವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ?



ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾರ (Goutham and Bhoomika) ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (Love Story) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಈ ಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೋಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ (The Most and Popular Romantic pair of Kannada Small Screen). ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಇವರದ್ದು.