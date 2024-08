ಜಲಪಾತದ​ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಳೆ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಆಲಿಸಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ!

ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ನಟಿಯಾಗಿ, ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



'ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ' ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸಾಲು Be still and listen to the story that the rain is telling you ಅಂತ ಇದೆ.