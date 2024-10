ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಖತರ್ನಾಕ್ ವಿಲನ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ರಶ್ಮಿತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ರಶ್ಮಿತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ನವಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಂಡಾರಿ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು (Save the date) ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ Cheers to the new beginning ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.