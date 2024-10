ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ನಟಿ ಮಾನಸ …ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್!

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಟಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಹೌದು ನಟಿ ಮಾನಸ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ನ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. If the universe has decided to MANIFEST everything to me then you are my EVERYTHING ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.