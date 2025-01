ಬಲು ದುಬಾರಿ ತಾಜ್ ಹೊಟೇಲ್… ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿಯಲು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಹೊಟೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತಾ.



ದೇಶದ ಮೊದಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ (First five star hotel of India) ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಟೇಲ್ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಹೌದು, ಕರಳಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೊಟೇಲ್ ಇದು.