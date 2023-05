ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್‌

ಭಾರತೀಯರು ನಿಗದಿತ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಹೊರಡುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಈಝಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್‌

ಐ-ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಐ-ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟಿಡಿಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ GGM (IT), Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, 1st Floor, Internet Ticket Center, IRCA Building, State Entry Road, New Delhi 110055 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.