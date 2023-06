ಪ್ರಪಂಚ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಗವಿದು! ತಪ್ಪಿಯೂ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ನಂತರ ಆ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಇ -69 ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆಯ (Last raod of the world) ತುದಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.