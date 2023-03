ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ… ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ

ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (plan for new destination) ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ.

ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ (off season travel) ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನ ದರಗಳಲ್ಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಬದಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿರಿ (stay at hostel instead of hotel)

ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಾಡ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು.