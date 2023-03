ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೈಲು, ಕೈದಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯೂ ಇರ್ಬಹುದು!

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೈಲು ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೈದಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇಲ್ಲೋ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಜೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬಹುದು (prioners can live with family here)

ಕೈದಿಗಳ ಕುಟುಂಬವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶಕರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಖೈದಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈದಿಗಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಜೈಲಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.