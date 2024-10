ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಚಂದನವನದ ನವ ಜೋಡಿ ಸೋನಲ್ ಮೊಂಥೆರೋ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಸೋನಲ್ ಬಿಳಿ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕಡಲ ತೀರದ ನೀಲಿ ಸಾಗರದ ಮುಂದೆ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ In a world full of Colors , we choose white ಎಂದು ಸೋನಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.