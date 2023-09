ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬುಕ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ; ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್!

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹತಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್....



'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. More Power to her. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬುಕ್ ಓದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.