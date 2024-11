ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನಾಟದಾಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್… ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ತಾಂಡವ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳೋದಾ!?

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಪತಿ ಏನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.



ಇದೀಗ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನಾಟದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let there be a lightening ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫೋಟೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇದೆ.