ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆ ತಾರೆಯರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬಲು ಜೋರು… ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ

ಇಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಟ, ನಟಿಯರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು ನೋಡಿ…



ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ : ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. May this new year bring us all the joy and peace of life ಎನ್ನುತಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಿಕ್ ಬೆಡಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ.