ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ರು… ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಬಾಬು ಅಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.



ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು… ಚಿಯರ್ಸ್ ಟು ಅನೊದರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಲವ್ (Cheers to another year of love, laughter) ಈ ಮರೆಯಲಾರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಬಾಬು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.