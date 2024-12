SHE is a flower ಎನ್ನುತ್ತಾ ರೆಡ್ ಗೌನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ

ತುಪ್ಪದ ಬೆಡಗಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ನಟಿಯ ಲುಕ್ ಹೇಳಿ.

ಕೆಂಪು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಗೌನ್, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿಣಿ SHE is a flower … but isn’t soft !! When her petals fall they hit like bullets ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬೇಡಿ, ಹೂವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಎಸಳುಗಳು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ನಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.