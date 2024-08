ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ರಾಣಿಯಾದೆ…. ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬುಗರ್ಭಿಣಿ ಮಿಲನಾ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳು

ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ನಟಿ , ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, “Someday I’ll look back and say, I blinked and you were out” ನೀನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಗುವಿನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕಾತುರತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲನಾ.