ಕಾಂಚಿವರಂ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ; ಕುಂದಾಪುರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಲುಕ್. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಿಂಚ ಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು...

'Wrapped in elegance, captured with love.Thanks to him for the perfect shot' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ರಿಷಬ್ ಎನ್ನಬಹುದು.