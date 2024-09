ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಗಾಳಿಪಟ ಬೆಡಗಿ ಭಾವನಾ ರಾವ್… ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಗಾಳಿಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಬೆಡಗಿ ಭಾವನಾ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ತಮ್ಮ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಭಾವನಾ ರಾವ್, All dolled up for you ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಗಾಳಿಪಟ ಬೆಡಗಿಯ ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.