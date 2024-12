ನನ್ನನ್ನ ‘ರಾಣಿ’ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೀರೆಲಿ ಹೀಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ರು ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಇದೀಗ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಥರ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಇದೀಗ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ I’m called RANI at home…and I also feel like one sometimes ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.