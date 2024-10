ದೇಸಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಕಾಟೇರ ಬೆಡಗಿ… ನಟಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಆರಾಧಾನಾ ರಾಮ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ Wishing you a Diwali filled with laughter, love, and delicious sweets Happy Deepavali ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿರುವ ಆರಾಧನಾ, ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೆಂಪು ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.