‘ನನ್ನ ಸಮುದ್ರ ನೀವು’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಿವಣ್ಣ… ಥ್ರಿಲ್ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.



ಇದೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ‘ನನ್ನ ಸಮುದ್ರ ನೀವು’ Cannot Wait To Get Back ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣನ ಫೋಟೊ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.