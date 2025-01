ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ, ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾನೆ ಹತ್ತಿರವಾಗೋದು ಯಾಕೆ?

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಂದರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ.



ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು

ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ (always there for you)ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.