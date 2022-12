ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪಾ ಡೇಟಿಂಗ್? ಅವರು ಏನು ಕೇಳಬಹುದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡೋದು? ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಜನರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್ (first dating) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದೆಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 'ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?', ಮತ್ತು 'ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂಬಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಿಸೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೊದು ಬೇಡ (do not worry about result). ಎಲ್ಲವೂ ಆಗೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ.