ಅಪ್ಪನಾದೋನು ಮದ್ವೆಯಾಗೋ ಮಗಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಲೇಬೇಕು!

ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದ್ವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ… ನೀವು ಈಗಲೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಗನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (try your best)

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಡಿ. ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ.