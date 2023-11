ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು Made for each other ಜೋಡಿ ಎಂದರ್ಥ!

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ.. ಇಂಟಿಮೆಸಿಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ (Emotional Intimacy), ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ (Mental Health) ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.



ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಜೋಡಿಗಳು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವಾದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭಾವನೆ, ಯೋಚನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಟೀಕೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೋಡಿಗಳು ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ (made for each other) ಕಪಲ್ಸ್.