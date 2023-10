ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ… ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಡಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿನ. ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ದಿನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ದಿನನೂ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ಪೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ…



ಯಾವತ್ತೂ ಅವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ

ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ (do not control their behaviour) ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.