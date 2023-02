ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿವಾಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು ನೋಡಿ!

ವಿವಾಹವು ಏಕಮುಖ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ಬಂಧವಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪತಿ -ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮದುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು (husband and wife relationship) ದುರ್ಬಲವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು ಇರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರು (Married Men) ಸಹ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯೋದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮುಂದೆ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡೋಣ.

ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ

ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ, ನೀವು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು (support your wife), ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಿ.

ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರಲಿ ಗಮನ

ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುವ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು (do not change your wife) ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.