ನೀವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಿ…

ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಚೂರಾಗೋದು ಖಚಿತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು.

ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ

ನೀವು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಯೋಕೆ (not ready to spend night with you) ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನೆಪ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.