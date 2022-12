ಈ ಮುನಿಸು ತರವೇ ಮಡದಿ? ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೋಪವನ್ನು ಹೀಗ್ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬಹುದು!

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಅವಳ ಮನವೊಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ.

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜಗಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪುರುಷರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ (emotionally weak) ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚು ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯರು ಗಂಡನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯೋದು ಖಚಿತ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು (angry wife) ಮನವೊಲಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.

ಹೆಂಡತಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? (know the reason)

ಇದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ (let her calm down first)

ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ (Stressed Lifestyle), ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪವಿದ್ದರೆ, ಶಾಂತವಾಗಲು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವರೊಂದಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ (flowers and surprise gift for wife)

ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಲು ಹೂವು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಹೂಗುಚ್ಛ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಥವಾ ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿ ಮುಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಲು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ.

ಸಾರಿ ಕೇಳಿ (ask sorry)

ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಾರಿ ಕೇಳಿ. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೋಪ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀವೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ (prepare their favorite food)

ಹೆಂಡತಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು.



ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕ (take her for shopping)

ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ವಾಡ್ರೋಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿದ್ದರೆ, ಅವಳನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮನವೊಲಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗುವಳು.