ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ!

ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಬದಲು ದೂರಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರನ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುವ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಭರವಸೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ (do not expecct too much) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗೋದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೋವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಿ, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ ಸಾಕು.