Love Guru: ಮದ್ವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದರಂತಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ವರ್ಷಗಳು ಹಲವು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ತಾಜವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ (live in relationship) ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಬಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ.

Sorry ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿ

ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಯಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಸಂಬಂಧದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅಹಂ ಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು (ask sorry) ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಸಾರಿ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು, ಕಾಯಬೇಡಿ, ನೀವೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಿಬಿಡಿ.