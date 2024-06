ಹುಡ್ಗೀನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ… 90s ನ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ… ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ!

ಹುಡುಗರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಡುಗರು ಏನೇನೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹುಡುಗೀನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಿದ್ರೆ ಈ 90ರ ದಶಕದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ.



ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ (Wear her favouritedress) ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಟರು ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ. ಖಂಡಿತಾ ಅವರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ (Take her to temple)

ಇದೆಂಥಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಅಂತಾನೂ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಆಕೆಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ.