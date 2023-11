ಅನುಷ್ಕಾ - ವಿರಾಟ್ ದಾಂಪತ್ಯದ ಗುಟ್ಟಿದು, ಇದ್ರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸುಖ!

ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೂ ಮುತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಸಹ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಅನಿಸದೇ ಇರದು ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಈ ದಾಂಪತ್ಯದ ಗುಟ್ಟು?



ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ (Do not think about world)

ಒಮ್ಮೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏನೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.