ಕಪಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜನುಮದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತರಹದ ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ.



ಆನ್ & ಆಫ್ ಕಪಲ್ಸ್ (on and off couples)

ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ದಂಪತಿಗಳ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್. ಅವರು ಏನೇ ಜಗಳವಾಡಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ.