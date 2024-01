94 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಆದ ಜೋಡಿ

27 ವರ್ಷದ ಹನ್ನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ?' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಆವಾಗ್ಲೇ ಹನ್ನಾಳಿಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಹ ಏನಾದರು ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸೋಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು 'ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?' (What do you to to make money) "ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ? (how much you earn) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.