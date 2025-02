ನಟಿ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಈ ಕುರಿತಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾ ವಾಪಸಾತಿ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. “AND WE ARE BACK LIKE A BAD PENNY” ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.