ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತರೋ ಸೈಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇವೆ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಿಗೆ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಟಿಯರು ಯಾವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.



ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯು (all about you) ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀಪಿಕಾ ಲೈವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರೂ ಹೌದು. ಎಡಬ್ಲ್ಯುಐಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ 498 ಕೋಟಿ ರೂ.