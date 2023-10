ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ..? ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿದೆ..

ಹೊಸ ಐಫೋನ್‌ 15 ಹೊಂದಿರುವವವರು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ iPhone 15 Pro ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, "Temperature: iPhone needs to cool down," ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಬಳಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೂ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.