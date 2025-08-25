ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ 4 ಭಾಗಗಳು
Disappearing Body Parts: ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಜನರು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
Wisdom tooth ಇದನ್ನು ಜಾಣತನದ ಹಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿರುಸು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಜಗಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ Wisdom tooth ಬಳಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟೇಲ್ಬೋನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅವಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಒರಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ಬೋನ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ಬೋನ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾರಿನಂತಿರುವ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಜನರು ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದರಿಂದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ದೇಹದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳು ಮಾಯ ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಡವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಂಗಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರಾಮ ನೀಡಬಹುದು. ಅದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗೋದನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.