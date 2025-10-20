- Home
- ಮದರಸಾ ನಡೆಸಲು 4 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಿಕ್; ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದವನ ವಿರುದ್ಧ 10 ಕೇಸ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮದರಸಾದ 4 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಶಿಯಾ ಮಹ್ಮದ್ ಎಂಬಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆಗಾಗ ಗಲಭೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಮದರಸಾ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ವೇಳೆ ಕಿರಿಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.20): ನಗರದ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಜಾಮೀಯಾ ಮದಮ್ಮದಿಯಾ ಮಂಸೂರ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದರಸಾ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮದರಸಾ ಮುಖಂಡ ಮುಷರಫ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
4 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಈ ವಿವಾದವು ಗಲಭೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎನ್ನಲಾದ ಮಶಿಯಾ ಮಹ್ಮದ್ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮದರಸಾ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ದಾಂದಲೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಯತ್ನ:
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದರಸಾ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಶಿಯಾ ಮಹ್ಮದ್ ಪರೋಕ್ಷ ಗುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮದರಸಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದರಸಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮದರಸಾ ಮುಖಂಡ ಮುಷರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಗಲಾಟೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ:
ಈ ವಿವಾದವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಭೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮದರಸಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಮಶಿಯಾ ಮಹ್ಮದ್ನ ತಾತ ಮುಷರಫ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮದರಸಾ ನಡೆಸಲು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಶಿಯಾ ಮಹ್ಮದ್, ‘ನಾವು ಮದರಸಾಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮದರಸಾ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಬರದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಗಲಾಟೆ:
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ತರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಮಶಿಯಾ ಮಹ್ಮದ್ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಬಾರದೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಥಣಿಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಗಲಾಟೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆದರೂ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಿರಿಕ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮದರಸಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ.