ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದೆಹಲಿ-ಶಿಮ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಯನಾಡ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದರಾದರು. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸಂಸದರಾದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತು.

ಗಾಂಧಿ-ನೆಹರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು (ರಾಹುಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ) ಇದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಳಿ 4.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 7.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ 2.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 15.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 3.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17.38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅವರ ಬಳಿ 52,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕೂಡ ಇದೆ.

2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 46.39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯ 47.21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಳಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೋಂಡಾ ಸಿಆರ್‌ವಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ 1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೆಹ್ರೌಲಿಯಲ್ಲಿ 2.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ 5.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ.

ಅವರ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 65.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ 37.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 27.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಇವೆರಡೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

