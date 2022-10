ನೀವು ಸೇವಿಸೋ ಔಷಧಿ ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು…. ಹುಷಾರ್ !

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಔಷಧಿಯಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಮಾರು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಡಿಸಿಜಿಐ (Drug control General of India) ಮತ್ತು ಇತರ ಎಫ್ಡಿಎ (US Food and Drug Administration) ಈ ಎರಡೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವು ಆಟವಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ.