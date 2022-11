"Sorry ! ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಮನಸಿಲ್ಲ: ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣ!

ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ. ಖಿನ್ನತೆಯ ಆಧುನಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ.

ಒಬ್ಬರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಖಿನ್ನತೆಯ (depression) ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಖಿನ್ನತೆಯ ಹೊಸ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ (modern symptoms of depression) ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬಹುದು.

'sorry, ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..' ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ನ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೀಟ್ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಮನಸ್ಸು/ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡದಿರೋದು ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು (not replying also symptom of depression)

ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಆಗಲು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋವು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗೋದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.