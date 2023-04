ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಷ್ಟು

ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ನ್ಯೂರೋಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಈ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಕಿಸನ್ ದಿನ 2023: ಇತಿಹಾಸ

ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 1997 ರಂದು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (EPDA) ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಇದು ಡಾ. ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಜನನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯರು ಅವರು. 1817 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಶೇಕಿಂಗ್ ಪಾಲ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ" (An Essay on the Shaking Palsy.) ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 2005 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 9 ನೇ ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಟುಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.